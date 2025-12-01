Preço de TruFin Staked INJ hoje

O preço ao vivo de TruFin Staked INJ (TRUINJ) hoje é $ 5.92, com uma variação de 0.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRUINJ para USD é de $ 5.92 por TRUINJ.

TruFin Staked INJ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,173,094, com um fornecimento em circulação de 1.39M TRUINJ. Nas últimas 24 horas, TRUINJ foi negociado entre $ 5.86 (mínimo) e $ 5.98 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 16.29, enquanto a mínima histórica foi de $ 4.75.

No desempenho de curto prazo, TRUINJ movimentou-se +0.51% na última hora e +9.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TruFin Staked INJ (TRUINJ)

