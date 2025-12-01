Preço de True Base Army hoje

O preço ao vivo de True Base Army (TBA) hoje é $ 0.00161003, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TBA para USD é de $ 0.00161003 por TBA.

True Base Army ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,610,026, com um fornecimento em circulação de 1.00B TBA. Nas últimas 24 horas, TBA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0023274, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00120571.

No desempenho de curto prazo, TBA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de True Base Army (TBA)

Capitalização de mercado $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de True Base Army é $ 1.61M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TBA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.61M.