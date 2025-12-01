Preço de TROLLGE hoje

O preço ao vivo de TROLLGE (TROLLGE) hoje é $ 0.00000838, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TROLLGE para USD é de $ 0.00000838 por TROLLGE.

TROLLGE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,371.73, com um fornecimento em circulação de 999.56M TROLLGE. Nas últimas 24 horas, TROLLGE foi negociado entre $ 0.00000831 (mínimo) e $ 0.0000086 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00401639, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000826.

No desempenho de curto prazo, TROLLGE movimentou-se -0.12% na última hora e -2.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TROLLGE (TROLLGE)

Capitalização de mercado $ 8.37K$ 8.37K $ 8.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.37K$ 8.37K $ 8.37K Fornecimento Circulante 999.56M 999.56M 999.56M Fornecimento total 999,558,744.018065 999,558,744.018065 999,558,744.018065

A capitalização de mercado atual de TROLLGE é $ 8.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TROLLGE é 999.56M, com um fornecimento total de 999558744.018065. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.37K.