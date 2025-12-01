Preço de Troll Dog hoje

O preço ao vivo de Troll Dog (TOBY) hoje é $ 0.00000648, com uma variação de 3.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOBY para USD é de $ 0.00000648 por TOBY.

Troll Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,460.71, com um fornecimento em circulação de 996.76M TOBY. Nas últimas 24 horas, TOBY foi negociado entre $ 0.00000628 (mínimo) e $ 0.00000648 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0009447, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000572.

No desempenho de curto prazo, TOBY movimentou-se -- na última hora e +5.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Troll Dog (TOBY)

Capitalização de mercado $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Fornecimento Circulante 996.76M 996.76M 996.76M Fornecimento total 996,756,308.431004 996,756,308.431004 996,756,308.431004

