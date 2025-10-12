O que é Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business. Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place. Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream. Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world. Our Vision is; To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money. To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business. Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place. Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream. Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world. Our Vision is; To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money. To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Trivians (TRIVIA) Site oficial

Previsão de preço do Trivians (em USD)

Quanto valerá Trivians (TRIVIA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Trivians (TRIVIA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Trivians.

Confira a previsão de preço de Trivians agora!

TRIVIA para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Trivians (TRIVIA)

Compreender a tokenomics de Trivians (TRIVIA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TRIVIA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Trivians (TRIVIA) Quanto vale hoje o Trivians (TRIVIA)? O preço ao vivo de TRIVIA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TRIVIA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de TRIVIA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Trivians? A capitalização de mercado de TRIVIA é $ 31.80K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TRIVIA? O fornecimento circulante de TRIVIA é de 615.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRIVIA? TRIVIA atingiu um preço máximo histórico de 0.04093968 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRIVIA? TRIVIA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de TRIVIA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRIVIA é -- USD . TRIVIA vai subir ainda este ano? TRIVIA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRIVIA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Trivians (TRIVIA)