Preço de Trio ICM hoje

O preço ao vivo de Trio ICM (TRIO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRIO para USD é de $ 0 por TRIO.

Trio ICM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,287, com um fornecimento em circulação de 1000.00M TRIO. Nas últimas 24 horas, TRIO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRIO movimentou-se -- na última hora e +1.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Trio ICM (TRIO)

Capitalização de mercado $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,679.832052 999,999,679.832052 999,999,679.832052

A capitalização de mercado atual de Trio ICM é $ 23.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRIO é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999679.832052. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.29K.