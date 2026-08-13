Preço de Trio ICM (TRIO)
O preço ao vivo de Trio ICM (TRIO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRIO para USD é de $ 0 por TRIO.
Trio ICM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,287, com um fornecimento em circulação de 1000.00M TRIO. Nas últimas 24 horas, TRIO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, TRIO movimentou-se -- na última hora e +1.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Trio ICM é $ 23.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRIO é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999679.832052. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.29K.
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+1.77%
+1.77%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Trio ICM em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Trio ICM em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Trio ICM em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Trio ICM em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|--
|30 dias
|$ 0
|-20.67%
|60 dias
|$ 0
|-29.43%
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de Trio ICM pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Quanto vale Trio ICM agora?
Trio ICM está atualmente sendo negociado a R$, com uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse preço ao vivo oferece um instantâneo da atividade do mercado em tempo real e do sentimento dos investidores.
TRIO vai subir ou cair hoje?
TRIO apresentou uma variação de preço nas últimas 24 horas, refletindo como o mercado está reagindo às notícias recentes, ao volume de negociação e aos desenvolvimentos no ecossistema de Analytics,Solana Ecosystem,Launchpad.
Qual é a popularidade de Trio ICM hoje?
O token registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, indicando quantos traders estão ativamente comprando ou vendendo TRIO.
O que torna Trio ICM diferente de outros ativos cripto?
Fazendo parte da categoria Analytics,Solana Ecosystem,Launchpad e construído na rede --, TRIO oferece uma utilidade e um papel específicos dentro de seu ecossistema, que podem incluir pagamentos, staking, governança ou casos de uso específicos para aplicações.
Quantos TRIO existem no mercado?
Hoje há 999999679.832052 tokens em circulação, o que ajuda a determinar a escassez do token e seu valor de mercado geral.
Qual foi o preço máximo e mínimo de Trio ICM ao longo do tempo?
O preço mais alto registrado pelo token (ATH) é R$, enquanto seu ponto mais baixo (ATL) é R$, oferecendo um contexto importante para investidores de longo prazo que avaliam os ciclos de preços.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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