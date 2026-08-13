Preço de Triadmarkets hoje

O preço ao vivo de Triadmarkets (TRIAD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRIAD para USD é de $ 0 por TRIAD.

Triadmarkets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 45,836, com um fornecimento em circulação de 443.77M TRIAD. Nas últimas 24 horas, TRIAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00134889, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRIAD movimentou-se +0.20% na última hora e -22.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.50.

Informações de mercado de Triadmarkets (TRIAD)

Capitalização de mercado $ 45.84K$ 45.84K $ 45.84K Volume (24h) $ 20.50$ 20.50 $ 20.50 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 94.19K$ 94.19K $ 94.19K Fornecimento Circulante 443.77M 443.77M 443.77M Fornecimento total 911,871,098.612153 911,871,098.612153 911,871,098.612153

A capitalização de mercado atual de Triadmarkets é $ 45.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.50. A oferta em circulação de TRIAD é 443.77M, com um fornecimento total de 911871098.612153. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 94.19K.