Informações de preço de Trench Coin (TRENCH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.92% Alteração de Preço (1D) -1.67% Variação de Preço (7d) -46.76% Variação de Preço (7d) -46.76%

O preço em tempo real de Trench Coin (TRENCH) é --. Nas últimas 24 horas, TRENCH foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRENCH é $ 0.00225343, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRENCH variou +0.92% na última hora, -1.67% nas últimas 24 horas e -46.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Trench Coin (TRENCH)

Capitalização de mercado $ 214.86K$ 214.86K $ 214.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 214.86K$ 214.86K $ 214.86K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,961,848.855337 999,961,848.855337 999,961,848.855337

A capitalização de mercado atual de Trench Coin é $ 214.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRENCH é 999.96M, com um fornecimento total de 999961848.855337. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 214.86K.