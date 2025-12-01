Preço de TreesCoin hoje

O preço ao vivo de TreesCoin (TREES) hoje é --, com uma variação de 2.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TREES para USD é de -- por TREES.

TreesCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,112.13, com um fornecimento em circulação de 998.77M TREES. Nas últimas 24 horas, TREES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TREES movimentou-se -0.17% na última hora e -17.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TreesCoin (TREES)

Capitalização de mercado $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Fornecimento Circulante 998.77M 998.77M 998.77M Fornecimento total 998,766,205.4252583 998,766,205.4252583 998,766,205.4252583

A capitalização de mercado atual de TreesCoin é $ 15.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TREES é 998.77M, com um fornecimento total de 998766205.4252583. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.11K.