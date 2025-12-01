Preço de Treehouse AVAX hoje

O preço ao vivo de Treehouse AVAX (TAVAX) hoje é $ 17.28, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAVAX para USD é de $ 17.28 por TAVAX.

Treehouse AVAX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 819,449, com um fornecimento em circulação de 47.46K TAVAX. Nas últimas 24 horas, TAVAX foi negociado entre $ 17.18 (mínimo) e $ 17.33 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 43.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 12.16.

No desempenho de curto prazo, TAVAX movimentou-se -0.05% na última hora e +4.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Treehouse AVAX (TAVAX)

Capitalização de mercado $ 819.45K$ 819.45K $ 819.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 819.45K$ 819.45K $ 819.45K Fornecimento Circulante 47.46K 47.46K 47.46K Fornecimento total 47,464.48252547333 47,464.48252547333 47,464.48252547333

