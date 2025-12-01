Preço de Treasury Coin hoje

O preço ao vivo de Treasury Coin (TREASURY) hoje é $ 0.00000712, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TREASURY para USD é de $ 0.00000712 por TREASURY.

Treasury Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,086.21, com um fornecimento em circulação de 995.69M TREASURY. Nas últimas 24 horas, TREASURY foi negociado entre $ 0.0000071 (mínimo) e $ 0.0000072 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00037436, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000071.

No desempenho de curto prazo, TREASURY movimentou-se +0.26% na última hora e -2.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Treasury Coin (TREASURY)

Capitalização de mercado $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Fornecimento Circulante 995.69M 995.69M 995.69M Fornecimento total 995,690,643.54503 995,690,643.54503 995,690,643.54503

