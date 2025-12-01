Preço de Trashy By Matt Furie hoje

O preço ao vivo de Trashy By Matt Furie (TRASHY) hoje é --, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRASHY para USD é de -- por TRASHY.

Trashy By Matt Furie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,584.83, com um fornecimento em circulação de 999.96M TRASHY. Nas últimas 24 horas, TRASHY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRASHY movimentou-se +0.81% na última hora e -3.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Trashy By Matt Furie (TRASHY)

