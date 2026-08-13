Preço de Tradetomato hoje

O preço ao vivo de Tradetomato (TTM) hoje é $ 0.0022758, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TTM para USD é de $ 0.0022758 por TTM.

Tradetomato ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 342,747, com um fornecimento em circulação de 127.41M TTM. Nas últimas 24 horas, TTM foi negociado entre $ 0.00225974 (mínimo) e $ 0.00228027 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03404319, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TTM movimentou-se +0.31% na última hora e +0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 99.55.

Informações de mercado de Tradetomato (TTM)

Capitalização de mercado $ 342.75K$ 342.75K $ 342.75K Volume (24h) $ 99.55$ 99.55 $ 99.55 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Fornecimento Circulante 127.41M 127.41M 127.41M Fornecimento total 996,200,000.0 996,200,000.0 996,200,000.0

A capitalização de mercado atual de Tradetomato é $ 342.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 99.55. A oferta em circulação de TTM é 127.41M, com um fornecimento total de 996200000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.27M.