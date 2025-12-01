Preço de TRADESMAN hoje

O preço ao vivo de TRADESMAN (TRADIE) hoje é $ 0.00026119, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRADIE para USD é de $ 0.00026119 por TRADIE.

TRADESMAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 285,337, com um fornecimento em circulação de 1.10B TRADIE. Nas últimas 24 horas, TRADIE foi negociado entre $ 0.00025667 (mínimo) e $ 0.000299 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000299, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00009049.

No desempenho de curto prazo, TRADIE movimentou-se -10.56% na última hora e +49.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TRADESMAN (TRADIE)

Capitalização de mercado $ 285.34K$ 285.34K $ 285.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 285.34K$ 285.34K $ 285.34K Fornecimento Circulante 1.10B 1.10B 1.10B Fornecimento total 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

A capitalização de mercado atual de TRADESMAN é $ 285.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRADIE é 1.10B, com um fornecimento total de 1095219270.259721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 285.34K.