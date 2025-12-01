Preço de Tradescoop by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Tradescoop by Virtuals (SCOOP) hoje é --, com uma variação de 3.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCOOP para USD é de -- por SCOOP.

Tradescoop by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,031, com um fornecimento em circulação de 1.00B SCOOP. Nas últimas 24 horas, SCOOP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCOOP movimentou-se -0.79% na última hora e -12.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tradescoop by Virtuals (SCOOP)

Capitalização de mercado $ 105.03K$ 105.03K $ 105.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.03K$ 105.03K $ 105.03K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tradescoop by Virtuals é $ 105.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCOOP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.03K.