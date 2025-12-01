Preço de Tradescoop by Virtuals (SCOOP)
O preço ao vivo de Tradescoop by Virtuals (SCOOP) hoje é --, com uma variação de 3.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCOOP para USD é de -- por SCOOP.
Tradescoop by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,031, com um fornecimento em circulação de 1.00B SCOOP. Nas últimas 24 horas, SCOOP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, SCOOP movimentou-se -0.79% na última hora e -12.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Tradescoop by Virtuals é $ 105.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCOOP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.03K.
-0.79%
-3.01%
-12.94%
-12.94%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tradescoop by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tradescoop by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tradescoop by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tradescoop by Virtuals em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-3.01%
|30 dias
|$ 0
|-52.13%
|60 dias
|$ 0
|-7.68%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de Tradescoop by Virtuals pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|11-30 00:47:38
|Atualizações da Indústria
1
|11-29 18:37:09
|Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
|11-29 07:12:40
|Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
|11-29 06:40:30
|Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
|11-29 03:27:31
|Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
|11-29 00:20:15
|Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day
