Preço de Trade Internet Trends hoje

O preço ao vivo de Trade Internet Trends (TIT) hoje é $ 0, com uma variação de 4.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TIT para USD é de $ 0 por TIT.

Trade Internet Trends ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,736, com um fornecimento em circulação de 983.71M TIT. Nas últimas 24 horas, TIT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TIT movimentou-se -2.68% na última hora e +15.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Trade Internet Trends (TIT)

Capitalização de mercado $ 87.74K$ 87.74K $ 87.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.74K$ 87.74K $ 87.74K Fornecimento Circulante 983.71M 983.71M 983.71M Fornecimento total 983,713,385.128604 983,713,385.128604 983,713,385.128604

A capitalização de mercado atual de Trade Internet Trends é $ 87.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TIT é 983.71M, com um fornecimento total de 983713385.128604. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.74K.