O preço ao vivo de Tradable Singapore Fintech SSL hoje é 1 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PC0000023 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PC0000023 facilmente na MEXC agora.

Preço de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 PC0000023 para USD

$1
$1$1
0.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:28:00 (UTC+8)

Informações de preço de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Mínimo 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Máximo 24h

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) é $1. Nas últimas 24 horas, PC0000023 foi negociado entre a mínima de $ 1.0 e a máxima de $ 1.0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PC0000023 é $ 1.0, enquanto o mais baixo é $ 1.0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PC0000023 variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

A capitalização de mercado atual de Tradable Singapore Fintech SSL é $ 100.85M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PC0000023 é 100.85M, com um fornecimento total de 100846154.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.85M.

Histórico de preços de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tradable Singapore Fintech SSL em USD foi de $ 0.0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tradable Singapore Fintech SSL em USD foi de $ 0.0000000000.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tradable Singapore Fintech SSL em USD foi de $ 0.0000000000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tradable Singapore Fintech SSL em USD foi de $ 0.0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0.00.00%
30 dias$ 0.00000000000.00%
60 dias$ 0.00000000000.00%
90 dias$ 0.00.00%

O que é Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

Recurso de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Site oficial

Previsão de preço do Tradable Singapore Fintech SSL (em USD)

Quanto valerá Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tradable Singapore Fintech SSL.

Confira a previsão de preço de Tradable Singapore Fintech SSL agora!

PC0000023 para moedas locais

Tokenomics de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Compreender a tokenomics de Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PC0000023 agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Quanto vale hoje o Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)?
O preço ao vivo de PC0000023 em USD é 1.0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PC0000023 para USD?
O preço atual de PC0000023 para USD é $ 1.0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tradable Singapore Fintech SSL?
A capitalização de mercado de PC0000023 é $ 100.85M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PC0000023?
O fornecimento circulante de PC0000023 é de 100.85M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PC0000023?
PC0000023 atingiu um preço máximo histórico de 1.0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PC0000023?
PC0000023 atingiu um preço minímo histórico de 1.0 USD.
Qual é o volume de negociação de PC0000023?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PC0000023 é -- USD.
PC0000023 vai subir ainda este ano?
PC0000023 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PC0000023 para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:28:00 (UTC+8)

