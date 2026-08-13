Preço de Tradable North America PoS Lender SSTN hoje

O preço ao vivo de Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PC0000019 para USD é de $ 1.0 por PC0000019.

Tradable North America PoS Lender SSTN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 75,568,634, com um fornecimento em circulação de 3.56M PC0000019. Nas últimas 24 horas, PC0000019 foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.0.

No desempenho de curto prazo, PC0000019 movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019)

Capitalização de mercado $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 75.57M$ 75.57M $ 75.57M Fornecimento Circulante 3.56M 3.56M 3.56M Fornecimento total 75,568,634.0 75,568,634.0 75,568,634.0

A capitalização de mercado atual de Tradable North America PoS Lender SSTN é $ 75.57M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de PC0000019 é 3.56M, com um fornecimento total de 75568634.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 75.57M.