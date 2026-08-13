Preço de Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN hoje

O preço ao vivo de Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PC0000015 para USD é de $ 1.0 por PC0000015.

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,971,760, com um fornecimento em circulação de 105.97M PC0000015. Nas últimas 24 horas, PC0000015 foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.0.

No desempenho de curto prazo, PC0000015 movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015)

Capitalização de mercado $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.97M$ 105.97M $ 105.97M Fornecimento Circulante 105.97M 105.97M 105.97M Fornecimento total 105,971,759.52 105,971,759.52 105,971,759.52

A capitalização de mercado atual de Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN é $ 105.97M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de PC0000015 é 105.97M, com um fornecimento total de 105971759.52. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.97M.