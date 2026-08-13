Preço de Tradable NA Legal Receivables SSL hoje

O preço ao vivo de Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PC0000081 para USD é de $ 1.0 por PC0000081.

Tradable NA Legal Receivables SSL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,132,381, com um fornecimento em circulação de 57.13M PC0000081. Nas últimas 24 horas, PC0000081 foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.999999.

No desempenho de curto prazo, PC0000081 movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081)

Capitalização de mercado $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.13M$ 57.13M $ 57.13M Fornecimento Circulante 57.13M 57.13M 57.13M Fornecimento total 57,132,381.03 57,132,381.03 57,132,381.03

A capitalização de mercado atual de Tradable NA Legal Receivables SSL é $ 57.13M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de PC0000081 é 57.13M, com um fornecimento total de 57132381.03. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.13M.