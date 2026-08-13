Preço de Tradable LatAm Residential SSTL hoje

O preço ao vivo de Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PC0000089 para USD é de $ 1.0 por PC0000089.

Tradable LatAm Residential SSTL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,000,012, com um fornecimento em circulação de 37.00M PC0000089. Nas últimas 24 horas, PC0000089 foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.0.

No desempenho de curto prazo, PC0000089 movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Tradable LatAm Residential SSTL (PC0000089)

Capitalização de mercado $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M Fornecimento Circulante 37.00M 37.00M 37.00M Fornecimento total 37,000,012.390813 37,000,012.390813 37,000,012.390813

A capitalização de mercado atual de Tradable LatAm Residential SSTL é $ 37.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de PC0000089 é 37.00M, com um fornecimento total de 37000012.390813. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.00M.