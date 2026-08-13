Qual é o preço atual de mercado de Tradable LatAm Charge Card SSN?

Tradable LatAm Charge Card SSN está avaliado em R$5.010929965770000, com uma variação de 0.0% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui PC0000111?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de PC0000111. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Tradable LatAm Charge Card SSN em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de PC0000111?

A oferta circulante é de 10750000.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Tradable LatAm Charge Card SSN?

Tradable LatAm Charge Card SSN gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta PC0000111 em relação aos concorrentes da ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem, o impulso de PC0000111 é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.