Preço de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN hoje

O preço ao vivo de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) hoje é $ 1.0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PC0000033 para USD é de $ 1.0 por PC0000033.

Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 162,500,000, com um fornecimento em circulação de 162.50M PC0000033. Nas últimas 24 horas, PC0000033 foi negociado entre $ 1.0 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.0.

No desempenho de curto prazo, PC0000033 movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

Capitalização de mercado $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M Fornecimento Circulante 162.50M 162.50M 162.50M Fornecimento total 162,500,000.0 162,500,000.0 162,500,000.0

A capitalização de mercado atual de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN é $ 162.50M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de PC0000033 é 162.50M, com um fornecimento total de 162500000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 162.50M.