Preço de TQQQ xStock hoje

O preço ao vivo de TQQQ xStock (TQQQX) hoje é $ 109.86, com uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TQQQX para USD é de $ 109.86 por TQQQX.

TQQQ xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,635,339, com um fornecimento em circulação de 23.99K TQQQX. Nas últimas 24 horas, TQQQX foi negociado entre $ 109.12 (mínimo) e $ 109.99 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 235.95, enquanto a mínima histórica foi de $ 45.22.

No desempenho de curto prazo, TQQQX movimentou-se -0.00% na última hora e +124.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TQQQ xStock (TQQQX)

Capitalização de mercado $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Fornecimento Circulante 23.99K 23.99K 23.99K Fornecimento total 94,757.09551737999 94,757.09551737999 94,757.09551737999

A capitalização de mercado atual de TQQQ xStock é $ 2.64M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TQQQX é 23.99K, com um fornecimento total de 94757.09551737999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.41M.