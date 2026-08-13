Qual é o preço atual de Toto Finance?

Toto Finance está sendo negociado a R$0.0086492158860166239000, o que representa uma variação de preço de 15.25% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como TOTO se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 15.25% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se TOTO está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Toto Finance está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Real World Assets (RWA)?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Real World Assets (RWA), TOTO demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Toto Finance hoje?

A capitalização de mercado de R$3000023.72678663592000 coloca TOTO no ranking #3415, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0073819516976733909000 e R$0.0086357865937083603000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente TOTO está sendo negociado?

Toto Finance gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de TOTO?

Com 346872375.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.