Preço de TosDis hoje

O preço ao vivo de TosDis (DIS) hoje é $ 1.046, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIS para USD é de $ 1.046 por DIS.

TosDis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,653, com um fornecimento em circulação de 75.00K DIS. Nas últimas 24 horas, DIS foi negociado entre $ 1.038 (mínimo) e $ 1.068 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 253.52, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0094393.

No desempenho de curto prazo, DIS movimentou-se -0.30% na última hora e -5.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TosDis (DIS)

Capitalização de mercado $ 78.65K$ 78.65K $ 78.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 104.73K$ 104.73K $ 104.73K Fornecimento Circulante 75.00K 75.00K 75.00K Fornecimento total 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

