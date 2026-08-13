Em que rede blockchain Tori trUSD opera?

Tori trUSD opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de TRUSD?

O token está cotado a R$5.00615956044258696000, registrando uma variação de preço de -0.03% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Tori trUSD pertence?

Tori trUSD se enquadra na categoria Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar. Essa classificação ajuda os investidores a comparar TRUSD com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Tori trUSD?

Sua capitalização de mercado é de R$319208781.17725332231000, colocando o ativo na posição #355. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de TRUSD estão atualmente em circulação?

Há 63763611.35448859 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Tori trUSD hoje?

Nos últimos dias, TRUSD gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Tori trUSD flutuou entre R$5.0060192544035454000 e R$5.010929965770000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.