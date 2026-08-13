Em que rede blockchain Tori Staked trUSD opera?

Tori Staked trUSD opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de STRUSD?

O token está cotado a R$5.07607205532501000, registrando uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Tori Staked trUSD pertence?

Tori Staked trUSD se enquadra na categoria Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens. Essa classificação ajuda os investidores a comparar STRUSD com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Tori Staked trUSD?

Sua capitalização de mercado é de R$225911102.94802604436000, colocando o ativo na posição #--. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de STRUSD estão atualmente em circulação?

Há 44495520.35116497 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Tori Staked trUSD hoje?

Nos últimos dias, STRUSD gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Tori Staked trUSD flutuou entre R$5.07607205532501000 e R$5.08108298529078000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.