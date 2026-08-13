Preço de Tony from TON hoje

O preço ao vivo de Tony from TON (TONY) hoje é $ 0, com uma variação de 4.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TONY para USD é de $ 0 por TONY.

Tony from TON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 630,302, com um fornecimento em circulação de 1.00B TONY. Nas últimas 24 horas, TONY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00103329, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TONY movimentou-se -3.80% na última hora e -17.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 34.13K.

Informações de mercado de Tony from TON (TONY)

Capitalização de mercado $ 630.30K$ 630.30K $ 630.30K Volume (24h) $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 630.30K$ 630.30K $ 630.30K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tony from TON é $ 630.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 34.13K. A oferta em circulação de TONY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 630.30K.