Preço de TON xStock hoje

O preço ao vivo de TON xStock (TONXX) hoje é $ 2.98, com uma variação de 7.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TONXX para USD é de $ 2.98 por TONXX.

TON xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 519,614, com um fornecimento em circulação de 174.21K TONXX. Nas últimas 24 horas, TONXX foi negociado entre $ 2.85 (mínimo) e $ 3.21 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.89, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.5.

No desempenho de curto prazo, TONXX movimentou-se 0.00% na última hora e +6.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 705.30.

Informações de mercado de TON xStock (TONXX)

Capitalização de mercado $ 519.61K$ 519.61K $ 519.61K Volume (24h) $ 705.30$ 705.30 $ 705.30 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.15M$ 100.15M $ 100.15M Fornecimento Circulante 174.21K 174.21K 174.21K Fornecimento total 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591

A capitalização de mercado atual de TON xStock é $ 519.61K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 705.30. A oferta em circulação de TONXX é 174.21K, com um fornecimento total de 33577373.37918591. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.15M.