Preço de TON SHIBA hoje

O preço ao vivo de TON SHIBA (TSHIB) hoje é $ 0, com uma variação de 3.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TSHIB para USD é de $ 0 por TSHIB.

TON SHIBA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,090.57, com um fornecimento em circulação de 1000.00M TSHIB. Nas últimas 24 horas, TSHIB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TSHIB movimentou-se -0.15% na última hora e -19.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TON SHIBA (TSHIB)

Capitalização de mercado $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

A capitalização de mercado atual de TON SHIBA é $ 10.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TSHIB é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.09K.