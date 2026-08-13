Preço de TON Cats Jetton hoje

O preço ao vivo de TON Cats Jetton (CATS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CATS para USD é de $ 0 por CATS.

TON Cats Jetton ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 161,120, com um fornecimento em circulação de 6.67B CATS. Nas últimas 24 horas, CATS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CATS movimentou-se -0.15% na última hora e -3.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TON Cats Jetton (CATS)

Capitalização de mercado $ 161.12K$ 161.12K $ 161.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 161.12K$ 161.12K $ 161.12K Fornecimento Circulante 6.67B 6.67B 6.67B Fornecimento total 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0

A capitalização de mercado atual de TON Cats Jetton é $ 161.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CATS é 6.67B, com um fornecimento total de 6666666666.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 161.12K.