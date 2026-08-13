Preço de Tole Tole hoje

O preço ao vivo de Tole Tole (MEIMEI) hoje é $ 0.00117277, com uma variação de 41.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEIMEI para USD é de $ 0.00117277 por MEIMEI.

Tole Tole ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,172,589, com um fornecimento em circulação de 999.83M MEIMEI. Nas últimas 24 horas, MEIMEI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00195533 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00279903, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEIMEI movimentou-se +6.48% na última hora e +374.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 710.77K.

Informações de mercado de Tole Tole (MEIMEI)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) $ 710.77K$ 710.77K $ 710.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,832,939.539852 999,832,939.539852 999,832,939.539852

A capitalização de mercado atual de Tole Tole é $ 1.17M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 710.77K. A oferta em circulação de MEIMEI é 999.83M, com um fornecimento total de 999832939.539852. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.17M.