Preço de Tokeo hoje

O preço ao vivo de Tokeo (TOKE) hoje é $ 0.00592089, com uma variação de 1.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOKE para USD é de $ 0.00592089 por TOKE.

Tokeo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 315,170, com um fornecimento em circulação de 53.23M TOKE. Nas últimas 24 horas, TOKE foi negociado entre $ 0.00582332 (mínimo) e $ 0.00610459 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.081304, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00568579.

No desempenho de curto prazo, TOKE movimentou-se -0.51% na última hora e +1.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tokeo (TOKE)

Capitalização de mercado $ 315.17K$ 315.17K $ 315.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 592.09K$ 592.09K $ 592.09K Fornecimento Circulante 53.23M 53.23M 53.23M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tokeo é $ 315.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOKE é 53.23M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 592.09K.