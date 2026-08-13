Preço de Token Metrics AI hoje

O preço ao vivo de Token Metrics AI (TMAI) hoje é $ 0, com uma variação de 4.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TMAI para USD é de $ 0 por TMAI.

Token Metrics AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 93,128, com um fornecimento em circulação de 13.00B TMAI. Nas últimas 24 horas, TMAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TMAI movimentou-se -0.01% na última hora e -0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Token Metrics AI (TMAI)

Capitalização de mercado $ 93.13K$ 93.13K $ 93.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.13K$ 93.13K $ 93.13K Fornecimento Circulante 13.00B 13.00B 13.00B Fornecimento total 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442

A capitalização de mercado atual de Token Metrics AI é $ 93.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TMAI é 13.00B, com um fornecimento total de 12999975072.17442. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 93.13K.