Preço de Tokabu hoje

O preço ao vivo de Tokabu (TOKABU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOKABU para USD é de $ 0 por TOKABU.

Tokabu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,568.87, com um fornecimento em circulação de 420,000.00T TOKABU. Nas últimas 24 horas, TOKABU foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TOKABU movimentou-se -- na última hora e +0.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Tokabu (TOKABU)

Capitalização de mercado $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Fornecimento Circulante 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Fornecimento total 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

A capitalização de mercado atual de Tokabu é $ 9.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOKABU é 420,000.00T, com um fornecimento total de 4.2e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.57K.