Preço de TOESCOIN hoje

O preço ao vivo de TOESCOIN (TOES) hoje é $ 0.0056149, com uma variação de 3.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOES para USD é de $ 0.0056149 por TOES.

TOESCOIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,614,645, com um fornecimento em circulação de 999.94M TOES. Nas últimas 24 horas, TOES foi negociado entre $ 0.00553112 (mínimo) e $ 0.00626395 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01761325, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00120445.

No desempenho de curto prazo, TOES movimentou-se +1.45% na última hora e -4.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 529.48K.

Informações de mercado de TOESCOIN (TOES)

Capitalização de mercado $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Volume (24h) $ 529.48K$ 529.48K $ 529.48K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,944,674.551829 999,944,674.551829 999,944,674.551829

A capitalização de mercado atual de TOESCOIN é $ 5.61M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 529.48K. A oferta em circulação de TOES é 999.94M, com um fornecimento total de 999944674.551829. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.61M.