Preço de Timeswap hoje

O preço ao vivo de Timeswap (TIME) hoje é $ 0.00094122, com uma variação de 3.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TIME para USD é de $ 0.00094122 por TIME.

Timeswap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 329,427, com um fornecimento em circulação de 350.00M TIME. Nas últimas 24 horas, TIME foi negociado entre $ 0.00094114 (mínimo) e $ 0.00097281 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01381594, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00087065.

No desempenho de curto prazo, TIME movimentou-se -0.00% na última hora e +8.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Timeswap (TIME)

Capitalização de mercado $ 329.43K$ 329.43K $ 329.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Fornecimento Circulante 350.00M 350.00M 350.00M Fornecimento total 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Timeswap é $ 329.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TIME é 350.00M, com um fornecimento total de 1750000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.65M.