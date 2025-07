this shit will run (DIARRHEA) está sendo negociado no momento a 0.0000364 USD com uma capitalização de mercado de $ 36.30K USD. O preço de DIARRHEA para USD é atualizado em tempo real.

Desempenho do preço de this shit will run (DIARRHEA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de this shit will run em USD foi de $ 0.

Nos últimos 30 dias, a variação do preço de this shit will run em USD foi de $ -0.0000030790.

Nos últimos 60 dias, a variação do preço de this shit will run em USD foi de $ 0.

Nos últimos 90 dias, a variação do preço de this shit will run em USD foi de $ 0.

Período Variação (USD) Variação (%) Hoje $ 0 +14.80% 30 dias $ -0.0000030790 -8.45% 60 dias $ 0 -- 90 dias $ 0 --

Análise de preço de this shit will run (DIARRHEA)

Descubra a análise de preço mais recente de this shit will run: Mínima e máxima em 24h, ATH (Máxima histórica) e variações diárias:

Mínimo 24h $ 0.00003137$ 0.00003137 $ 0.00003137 Máximo 24h $ 0.00003647$ 0.00003647 $ 0.00003647 Máximo histórico $ 0.00046079$ 0.00046079 $ 0.00046079 Variação de Preço (1h) +0.90% Alteração de Preço (1D) +14.80% Variação de Preço (7d) -1.41%

Informações de mercado de this shit will run (DIARRHEA)

Explore as estatísticas de mercado: capitalização de mercado, volume de negociação em 24h e oferta: