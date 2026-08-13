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O preço ao vivo de this is not a website hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WEBSITE é de 245,702 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WEBSITE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de this is not a website hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WEBSITE é de 245,702 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WEBSITE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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$0.00026125
$0.00026125$0.00026125
+0.06%1D
mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de this is not a website (WEBSITE)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:34:38 (UTC+8)

Preço de this is not a website hoje

O preço ao vivo de this is not a website (WEBSITE) hoje é $ 0, com uma variação de 6.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEBSITE para USD é de $ 0 por WEBSITE.

this is not a website ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 245,702, com um fornecimento em circulação de 940.93M WEBSITE. Nas últimas 24 horas, WEBSITE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WEBSITE movimentou-se -7.41% na última hora e +330.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 146.96K.

Informações de mercado de this is not a website (WEBSITE)

$ 245.70K
$ 245.70K$ 245.70K

$ 146.96K
$ 146.96K$ 146.96K

$ 245.70K
$ 245.70K$ 245.70K

940.93M
940.93M 940.93M

940,934,338.4631227
940,934,338.4631227 940,934,338.4631227

A capitalização de mercado atual de this is not a website é $ 245.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 146.96K. A oferta em circulação de WEBSITE é 940.93M, com um fornecimento total de 940934338.4631227. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 245.70K.

Histórico de preço de this is not a website USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-7.41%

-6.33%

+330.84%

+330.84%

Histórico de preços de this is not a website (WEBSITE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de this is not a website em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de this is not a website em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de this is not a website em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de this is not a website em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-6.33%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

Previsão de preço para this is not a website

Previsão de preço de this is not a website (WEBSITE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WEBSITE em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de this is not a website (WEBSITE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de this is not a website pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço this is not a website pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WEBSITE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de this is not a website.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de this is not a website (WEBSITE)

Site oficial

Categoria :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

Sobre this is not a website

Qual é o preço atual de mercado de this is not a website?

this is not a website está avaliado em R$, com uma variação de -6.33% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui WEBSITE?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de WEBSITE. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está this is not a website em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de WEBSITE?

A oferta circulante é de 940934338.4631227, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de this is not a website?

this is not a website gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta WEBSITE em relação aos concorrentes da Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

Comparado a outros ativos no segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, o impulso de WEBSITE é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre this is not a website

Última atualização da página: 2026-08-13 22:34:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o this is not a website (WEBSITE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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$0.00000$0.00000

0.00%

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$0.00889
$0.00889$0.00889

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$0.01734
$0.01734$0.01734

-17.70%

up

up

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$0.2469
$0.2469$0.2469

+1.60%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.28588
$0.28588$0.28588

-12.45%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0062264
$0.0062264$0.0062264

+52.19%

Bitway

Bitway

BTW

$0.264654
$0.264654$0.264654

+20.78%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002855
$0.0002855$0.0002855

+14.20%

aPriori

aPriori

APR

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$0.48900$0.48900

+13.35%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04080
$0.04080$0.04080

+12.08%

Aviso legal

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