O preço ao vivo de this is a special memecoin hoje é 0.00000729 USD. A capitalização de mercado de TISM é de 6,754.28 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TISM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre TISM

Informações sobre preços de TISM

O que é TISM

Site oficial do TISM

Tokenomics de TISM

Previsão de preço de TISM

Logo de this is a special memecoin

Preço de this is a special memecoin (TISM)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 TISM para USD

--
----
+1.30%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de this is a special memecoin (TISM)
Última atualização da página: 2025-12-01 06:53:44 (UTC+8)

Preço de this is a special memecoin hoje

O preço ao vivo de this is a special memecoin (TISM) hoje é $ 0.00000729, com uma variação de 1.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TISM para USD é de $ 0.00000729 por TISM.

this is a special memecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,754.28, com um fornecimento em circulação de 926.64M TISM. Nas últimas 24 horas, TISM foi negociado entre $ 0.00000719 (mínimo) e $ 0.00000729 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0022241, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000684.

No desempenho de curto prazo, TISM movimentou-se -- na última hora e -1.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de this is a special memecoin (TISM)

$ 6.75K
$ 6.75K$ 6.75K

--
----

$ 6.75K
$ 6.75K$ 6.75K

926.64M
926.64M 926.64M

926,643,056.524331
926,643,056.524331 926,643,056.524331

A capitalização de mercado atual de this is a special memecoin é $ 6.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TISM é 926.64M, com um fornecimento total de 926643056.524331. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.75K.

Histórico de preço de this is a special memecoin USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00000719
$ 0.00000719$ 0.00000719
Mínimo 24h
$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729
Máximo 24h

$ 0.00000719
$ 0.00000719$ 0.00000719

$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729

$ 0.0022241
$ 0.0022241$ 0.0022241

$ 0.00000684
$ 0.00000684$ 0.00000684

--

+1.32%

-1.94%

-1.94%

Histórico de preços de this is a special memecoin (TISM) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de this is a special memecoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de this is a special memecoin em USD foi de $ -0.0000031599.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de this is a special memecoin em USD foi de $ -0.0000053099.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de this is a special memecoin em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.32%
30 dias$ -0.0000031599-43.34%
60 dias$ -0.0000053099-72.83%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para this is a special memecoin

Previsão de preço de this is a special memecoin (TISM) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de TISM em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de this is a special memecoin (TISM) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de this is a special memecoin pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Recurso de this is a special memecoin (TISM)

Site oficial

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre this is a special memecoin

Quanto valerá 1 this is a special memecoin em 2030?
Se o this is a special memecoin crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do this is a special memecoin e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 06:53:44 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.