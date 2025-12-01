Preço de this is a special memecoin hoje

O preço ao vivo de this is a special memecoin (TISM) hoje é $ 0.00000729, com uma variação de 1.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TISM para USD é de $ 0.00000729 por TISM.

this is a special memecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,754.28, com um fornecimento em circulação de 926.64M TISM. Nas últimas 24 horas, TISM foi negociado entre $ 0.00000719 (mínimo) e $ 0.00000729 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0022241, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000684.

No desempenho de curto prazo, TISM movimentou-se -- na última hora e -1.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de this is a special memecoin (TISM)

Capitalização de mercado $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K Fornecimento Circulante 926.64M 926.64M 926.64M Fornecimento total 926,643,056.524331 926,643,056.524331 926,643,056.524331

A capitalização de mercado atual de this is a special memecoin é $ 6.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TISM é 926.64M, com um fornecimento total de 926643056.524331. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.75K.