Preço de TheSpaceShibaInu hoje

O preço ao vivo de TheSpaceShibaInu (ASTROID) hoje é $ 0, com uma variação de 6.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTROID para USD é de $ 0 por ASTROID.

TheSpaceShibaInu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,340, com um fornecimento em circulação de 998.83M ASTROID. Nas últimas 24 horas, ASTROID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASTROID movimentou-se +0.44% na última hora e -12.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TheSpaceShibaInu (ASTROID)

Capitalização de mercado $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Fornecimento Circulante 998.83M 998.83M 998.83M Fornecimento total 998,826,549.120594 998,826,549.120594 998,826,549.120594

A capitalização de mercado atual de TheSpaceShibaInu é $ 29.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASTROID é 998.83M, com um fornecimento total de 998826549.120594. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.34K.