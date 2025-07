O que é TheSolanDAO (SDO)

TheSolanDAO is an Investment and Community First DAO on the Solana network. TheSolanDAO will: 1. Make investments, build credible Web3 projects/infrastructure and strengthen the community. 2. Acquire and invest in various on-chain and off-chain assets to maximize community treasury value . 3. Support emerging artists and NFT communities. 4. Provide Developer Grants to teams and individuals building for the Solana Ecosystem. 5. Compensate verified victims of scams. 6. Partner and support projects in the Solana ecosystem to reward and benefit $SDO Holders [Perks of the DAO]

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de TheSolanDAO (SDO) Site oficial

Tokenomics de TheSolanDAO (SDO)

Compreender a tokenomics de TheSolanDAO (SDO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SDO agora!