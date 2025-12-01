Preço de Thermo Fisher xStock hoje

O preço ao vivo de Thermo Fisher xStock (TMOX) hoje é $ 596.47, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TMOX para USD é de $ 596.47 por TMOX.

Thermo Fisher xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 206,601, com um fornecimento em circulação de 346.37 TMOX. Nas últimas 24 horas, TMOX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 604.75, enquanto a mínima histórica foi de $ 464.51.

No desempenho de curto prazo, TMOX movimentou-se -- na última hora e +3.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Thermo Fisher xStock (TMOX)

Capitalização de mercado $ 206.60K$ 206.60K $ 206.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.66M$ 18.66M $ 18.66M Fornecimento Circulante 346.37 346.37 346.37 Fornecimento total 31,277.82495690214 31,277.82495690214 31,277.82495690214

A capitalização de mercado atual de Thermo Fisher xStock é $ 206.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TMOX é 346.37, com um fornecimento total de 31277.82495690214. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.66M.