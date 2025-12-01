Preço de There Will Be Signs hoje

O preço ao vivo de There Will Be Signs (SIGNS) hoje é --, com uma variação de 2.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIGNS para USD é de -- por SIGNS.

There Will Be Signs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,591, com um fornecimento em circulação de 935.00M SIGNS. Nas últimas 24 horas, SIGNS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SIGNS movimentou-se -- na última hora e +17.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de There Will Be Signs (SIGNS)

Capitalização de mercado $ 35.59K$ 35.59K $ 35.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K Fornecimento Circulante 935.00M 935.00M 935.00M Fornecimento total 964,895,928.77997 964,895,928.77997 964,895,928.77997

