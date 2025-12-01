Preço de The Wizard of Buyback hoje

O preço ao vivo de The Wizard of Buyback (WIZB) hoje é --, com uma variação de 1.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WIZB para USD é de -- por WIZB.

The Wizard of Buyback ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,193.97, com um fornecimento em circulação de 999.29M WIZB. Nas últimas 24 horas, WIZB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00113077, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WIZB movimentou-se -- na última hora e +0.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Capitalização de mercado $ 6.19K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.19K Fornecimento Circulante 999.29M Fornecimento total 999,285,737.668664

