Preço de The White Wolf hoje

O preço ao vivo de The White Wolf (WOLF) hoje é $ 0, com uma variação de 1.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOLF para USD é de $ 0 por WOLF.

The White Wolf ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 640,482, com um fornecimento em circulação de 100.00B WOLF. Nas últimas 24 horas, WOLF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOLF movimentou-se +0.45% na última hora e +65.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The White Wolf (WOLF)

Capitalização de mercado $ 640.48K$ 640.48K $ 640.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 640.48K$ 640.48K $ 640.48K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de The White Wolf é $ 640.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WOLF é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 640.48K.