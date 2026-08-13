Preço de The Stock Impaler hoje

O preço ao vivo de The Stock Impaler (STOCKIMPALER) hoje é $ 0, com uma variação de 7.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STOCKIMPALER para USD é de $ 0 por STOCKIMPALER.

The Stock Impaler ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 795,753, com um fornecimento em circulação de 986.93M STOCKIMPALER. Nas últimas 24 horas, STOCKIMPALER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00130682, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STOCKIMPALER movimentou-se -1.89% na última hora e -31.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 80.65K.

Informações de mercado de The Stock Impaler (STOCKIMPALER)

Capitalização de mercado $ 795.75K$ 795.75K $ 795.75K Volume (24h) $ 80.65K$ 80.65K $ 80.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 795.75K$ 795.75K $ 795.75K Fornecimento Circulante 986.93M 986.93M 986.93M Fornecimento total 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129

A capitalização de mercado atual de The Stock Impaler é $ 795.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 80.65K. A oferta em circulação de STOCKIMPALER é 986.93M, com um fornecimento total de 986934988.3103129. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 795.75K.