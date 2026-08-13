Preço de The Sperm Whale hoje

O preço ao vivo de The Sperm Whale (SPERMWHALE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPERMWHALE para USD é de $ 0 por SPERMWHALE.

The Sperm Whale ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,272, com um fornecimento em circulação de 999.93M SPERMWHALE. Nas últimas 24 horas, SPERMWHALE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00112721, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPERMWHALE movimentou-se -- na última hora e -1.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Sperm Whale (SPERMWHALE)

Capitalização de mercado $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,933,791.543506 999,933,791.543506 999,933,791.543506

A capitalização de mercado atual de The Sperm Whale é $ 26.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPERMWHALE é 999.93M, com um fornecimento total de 999933791.543506. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.27K.