Preço de The Right Wing hoje

O preço ao vivo de The Right Wing (RIGHT) hoje é --, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIGHT para USD é de -- por RIGHT.

The Right Wing ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,972.04, com um fornecimento em circulação de 999.83M RIGHT. Nas últimas 24 horas, RIGHT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIGHT movimentou-se -0.91% na última hora e +1.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Right Wing (RIGHT)

Capitalização de mercado $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Fornecimento Circulante 999.83M 999.83M 999.83M Fornecimento total 999,832,426.678093 999,832,426.678093 999,832,426.678093

